***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.04.2022 17:09
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 188.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.03.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 13/399 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA Başvuru Formu.pdf
EK: 2 SEKFA Ek İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024318
BIST
16:592.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,53
|Açılış
|: 2.423
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|Önceki Kapanış
|: 2.418
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2.454
En Düşük
2.399
16:5914,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 14,8450
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|Önceki Kapanış
|: 14,8170
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14,8399
En Düşük
14,7775
16:5915,6405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1061
|Açılış
|: 15,6700
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|Önceki Kapanış
|: 15,8200
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15,7886
En Düşük
15,6253
16:59900,99
En Yüksek
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|| -5,37
|Açılış
|: 900,99
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|Önceki Kapanış
|: 906,36
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908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler16:59
|UFUK
|25,96
|1.458.770
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.027.281
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.930.178
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.352.635
|% 9,95
|
|KAPLM
|71,35
|28.168.315
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.543.692
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|81.072.301
|% -9,56
|
|SILVR
|7,70
|37.658.027
|% -9,20
|
|SAFKR
|7,26
|67.983.536
|% -7,28
|
|THYAO
|39,94
|4.365.105.542
|% 2,15
|
|KRDMD
|15,30
|2.464.844.826
|% 4,44
|
|EREGL
|34,28
|1.961.019.736
|% 3,63
|
|SISE
|17,87
|1.926.615.258
|% 1,48
|
|YKBNK
|4,98
|1.493.646.212
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,65
|1.001.376.493
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,98
|1.493.646.212
|% 0,81
|
|ODAS
|2,49
|643.240.825
|% 5,06
|
|KRDMD
|15,30
|2.464.844.826
|% 4,44
|
|AKBNK
|9,17
|1.303.978.565
|% 1,55
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8304
|14,8361
|% 0,25
|
|Euro
|15,6325
|15,6405
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,5753
|18,6685
|% 0,14
|
|Frank
|15,2395
|15,3313
|% -0,45
|
|Riyal
|3,9420
|3,9617
|% 0,24
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-18,42
|
|Altın Gr.
|898
|899
|-7,84
|
|Cumhuriyet
|6.006
|6.097
|-39,00
|
|Tam
|5.963
|6.112
|-55,96
|
|Yarım
|2.882
|2.956
|-27,07
|
|Çeyrek
|1.446
|1.478
|-13,53
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,03
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|B. Petrol
|103
|103
|-1,49
|