***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 188.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.03.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 13/399 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA Başvuru Formu.pdfEK: 2 SEKFA Ek İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024318BIST