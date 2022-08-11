***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.08.2022 17:28
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 320.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.08.2022
Ek Açıklamalar
10.08.2022 tarih ve 193 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 11.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054670
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0898
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1523
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.033,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.033,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9406
|17,9534
|% 0,47
|
|Euro
|18,5488
|18,5644
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,8788
|21,9885
|% 0,52
|
|Frank
|19,0405
|19,1552
|% 0,85
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,62
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,11
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.923
|6.996
|12,00
|
|Yarım
|3.373
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
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