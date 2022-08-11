***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 320.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.08.2022Ek Açıklamalar10.08.2022 tarih ve 193 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 11.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054670BIST