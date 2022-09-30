***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.09.2022 16:10
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 320.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde,320.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 29.09.2022 tarih ve 54/1434 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 SEKFA_Basvuru_Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066352
BIST
17:293.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 14,60
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:2918,5288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:2918,1388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0186
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:29994,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,71
|Açılış
|: 994,64
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:29
|CONSE
|4,51
|147.991.913
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.265.312
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.235.258
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|KZBGY
|19,51
|238.604.663
|% -8,66
|
|ISGYO
|6,10
|2.572.798.517
|% -8,27
|
|ELITE
|25,30
|32.643.583
|% -6,23
|
|AGYO
|5,92
|78.388.715
|% -5,28
|
|THYAO
|68,50
|2.701.474.362
|% -0,15
|
|ISGYO
|6,10
|2.572.798.517
|% -8,27
|
|SASA
|68,20
|2.316.509.224
|% 3,57
|
|ASELS
|29,18
|1.717.810.332
|% -2,41
|
|ALARK
|58,05
|1.623.388.011
|% 3,11
|
|ISGYO
|6,10
|2.572.798.517
|% -8,27
|
|EKGYO
|3,84
|1.407.844.049
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,10
|1.397.934.669
|% 1,00
|
|ODAS
|6,23
|1.190.886.526
|% 4,88
|
|TSKB
|2,47
|468.453.188
|% -1,59
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5011
|18,5288
|% 0,12
|
|Euro
|18,1275
|18,1388
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,4611
|20,5637
|% -0,23
|
|Frank
|18,8118
|18,9251
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9116
|4,9363
|% 0,06
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|13,66
|
|Altın Gr.
|994
|994
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.686
|6.755
|23,00
|
|Yarım
|3.253
|3.302
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,16
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-0,76
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44CIMSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 195, 895 adet işlem
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17:43XU100
Endeks 3, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 41, 085.00 milyon TL de
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17:43CONSE
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 814, 799 adet işlem
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Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 649, 124 adet işlem
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17:41ANELE
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 617, 403 adet işlem