***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.08.2023 16:03
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 580.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.08.2023
Ek Açıklamalar
11.08.2023 tarih ve 177 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden 11.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFA_Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184463
BIST
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17:197.700
En Düşük
|Değişim
|: 3,48%
|| 258,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.708
17:1927,0518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1929,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0761
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:191.668,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.668,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PAPIL
|25,08
|130.859.654
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|153.960.491
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.876.710
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.768.165
|% 10,00
|
|SANEL
|21,34
|52.037.434
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,38
|298.113.734
|% -55,15
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.459,10
|102.280.952
|% -8,97
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|265,20
|11.624.082.149
|% 2,59
|
|ASTOR
|124,20
|6.748.659.897
|% 2,99
|
|AKBNK
|30,78
|6.052.373.285
|% 0,39
|
|EREGL
|41,00
|5.498.194.557
|% 2,65
|
|ISCTR
|17,23
|5.414.968.393
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,67
|3.677.510.685
|% 2,00
|
|SKBNK
|3,83
|1.501.504.149
|% 2,13
|
|YKBNK
|15,73
|5.364.198.594
|% 0,06
|
|ISCTR
|17,23
|5.414.968.393
|% -0,23
|
|AKBNK
|30,78
|6.052.373.285
|% 0,39
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0430
|27,0483
|% 0,19
|
|Euro
|29,7017
|29,7113
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,2800
|34,4519
|% 0,37
|
|Frank
|30,7500
|30,9353
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1873
|7,2233
|% 0,08
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|5,37
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|3,11
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|-6,00
|
|Tam
|11.113
|11.202
|14,00
|
|Yarım
|5.565
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|0,06
|
Seans Raporu
17:17
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, YKBNK, GUBRF
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 194, 6 artarak (% 2.93 ) 6, 828
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, KENT, GRTRK, RUBNS, BRMEN, PENTA, ARENA, KAYSE, ONCSM, BRSAN
-
17:32
EGGUB, VAKFN, MMCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:32
IDGYO, KLSER, DOCO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında