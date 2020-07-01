***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür Orhan KARAKAŞ'ın Şekerbank T.A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasıyla kendisinden boşalan Genel Müdürlük görevine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Umut ÜLBEGİ'nin atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853756BIST