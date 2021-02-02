***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, Şeker Faktoring A.Ş. İkitelli Şubesi'nin, İkitelli OSB Mah. Bağcılar Güngören Metro AVM A Blok No 1A / 14 Başakşehir/İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906987BIST