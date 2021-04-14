***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 16:46
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine,
yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Ahmet Hakan EKEN 'in
seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928109
BIST
16:501.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,76
|Açılış
|: 1.381
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1.406
En Düşük
1.381
16:508,0911
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,1332
En Düşük
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16:509,6803
En Yüksek
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En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:50
|VAKKO
|14,09
|47.280.586
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.246.940
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.622.317
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.701.386
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|675.466.126
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.234.750
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|78.075.566
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.621.622
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.040.744
|% -9,98
|
|GARAN
|6,91
|1.206.310.205
|% 3,13
|
|EREGL
|17,35
|1.177.361.547
|% 1,52
|
|SASA
|46,54
|675.466.126
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,36
|584.990.467
|% -0,14
|
|SISE
|7,33
|540.331.578
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,13
|437.411.487
|% 2,40
|
|GARAN
|6,91
|1.206.310.205
|% 3,13
|
|EKGYO
|1,87
|293.667.004
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,23
|449.260.323
|% 4,19
|
|IHLAS
|0,65
|85.361.227
|% 1,56
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0867
|8,0911
|% -0,18
|
|Euro
|9,6737
|9,6803
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,1434
|11,1993
|% 0,27
|
|Frank
|8,7558
|8,8085
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-7,00
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.981
|3.058
|-35,49
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,16
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,58
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|-0,02
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|B. Petrol
|64,97
|64,97
|1,30
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