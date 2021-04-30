***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 18:02
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut Ülbegi görevinden istifaen ayrılmış olup, yerine Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Eken'in vekaleten görev almasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933490
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BIST En Aktif Hisseler17:48
|GOZDE
|7,37
|167.900.476
|% 10,00
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|FORMT
|1,32
|14.529.088
|% 10,00
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|INTEM
|44,26
|10.401.978
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|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
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|KSTUR
|292,00
|823.203
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|VAKFN
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|% -10,00
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|KRTEK
|11,70
|71.413.725
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|UZERB
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|FRIGO
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|KOZAL
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|EREGL
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|PETKM
|6,75
|859.884.727
|% 0,75
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|THYAO
|12,23
|851.833.780
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|GARAN
|7,22
|733.712.066
|% -0,14
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|PETKM
|6,75
|859.884.727
|% 0,75
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|YKBNK
|2,11
|260.899.603
|% 0,48
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|EKGYO
|1,82
|224.160.236
|% -0,55
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|GARAN
|7,22
|733.712.066
|% -0,14
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|DOHOL
|2,95
|253.937.652
|% 2,08
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|17:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2825
|8,2896
|% 1,06
|
|Euro
|9,9672
|9,9872
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4789
|11,5365
|% 0,71
|
|Frank
|9,0810
|9,1357
|% 1,07
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|Riyal
|2,2071
|2,2182
|% 1,25
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|17:48
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,22
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|Altın Gr.
|473
|473
|5,58
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,08
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|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-1,48
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