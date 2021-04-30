***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut Ülbegi görevinden istifaen ayrılmış olup, yerine Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Eken'in vekaleten görev almasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933490BIST