***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 17:35
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.05.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine,
yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Çetin Aydın'ın
seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939079
BIST
17:491.420
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BIST En Aktif Hisseler17:49
|IHLGM
|1,10
|122.863.114
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.971.724
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
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|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|23.585.832
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.634.109
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.128.364
|% -9,95
|
|SANFM
|15,23
|2.617.411
|% -7,70
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|THYAO
|13,29
|1.458.926.684
|% 2,39
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|KRDMD
|7,87
|672.277.920
|% -0,25
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|GARAN
|7,96
|621.923.228
|% -0,25
|
|EREGL
|19,23
|597.349.578
|% 0,10
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|EKGYO
|1,95
|481.438.506
|% 3,72
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|EKGYO
|1,95
|481.438.506
|% 3,72
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|YKBNK
|2,16
|398.879.555
|% 0,00
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|IHLGM
|1,10
|122.863.114
|% 10,00
|
|THYAO
|13,29
|1.458.926.684
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,10
|105.222.089
|% 0,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4934
|8,4961
|% -0,80
|
|Euro
|10,3864
|10,3937
|% -0,46
|
|Sterlin
|12,0231
|12,0834
|% -0,77
|
|Frank
|9,4114
|9,4681
|% -0,72
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|Riyal
|2,2616
|2,2729
|% -0,67
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,23
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|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
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|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
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|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
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|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
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|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
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|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,68
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