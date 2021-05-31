***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.05.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine,yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Çetin Aydın'ınseçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939079BIST