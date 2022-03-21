***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararla Ahmet Hakan EKEN'in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Vekilliği görevi sona ermiştir. Kendisinden boşalan Genel Müdürlük görevine, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Emin ERDEM'in vekaleten atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011786BIST