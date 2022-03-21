***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 17:26
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararla Ahmet Hakan EKEN'in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Vekilliği görevi sona ermiştir. Kendisinden boşalan Genel Müdürlük görevine, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Emin ERDEM'in vekaleten atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011786
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|57,00
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|Tam
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|56,16
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|3.017
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|Gümüş.Ons
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