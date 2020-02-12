***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH22013 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 142.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.02.2020Vade (Gün Sayısı) 145Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,05Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFH22013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 18.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.559.800İhraç Fiyatı 0,93936Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.02.2020Kayıt Tarihi 11.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.02.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 145 gün vadeli, TRFSKFH22013 ISIN kodlu, 19.559.800 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFA Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818592BIST