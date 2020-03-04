***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH32012 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 142.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2020Vade (Gün Sayısı) 118Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,51Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH32012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 06.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.691.800İhraç Fiyatı 0,95714Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.03.2020Kayıt Tarihi 03.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.691.800Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 118 gün vadeli, TRFSKFH32012 ISIN kodlu, 13.691.800 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824255BIST