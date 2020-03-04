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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.03.2020 17:34
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFH32012 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 142.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 118
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH32012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 06.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.691.800
İhraç Fiyatı 0,95714
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.03.2020
Kayıt Tarihi 03.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.691.800
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 118 gün vadeli, TRFSKFH32012 ISIN kodlu, 13.691.800 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824255


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 5,01 24.583.513 % 19,86  
YKGYO 3,33 53.537.814 % 19,78  
OZBAL 2,07 18.631.140 % 15,00  
OYAYO 5,88 3.826.004 % 14,84  
KSTUR 30,60 77.405 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7708 7,8097 % -0,27  
Frank 6,3359 6,3740 % -0,38  
Riyal 1,6167 1,6248 % -0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.641 1.641 5,28  
Altın Gr. 320 320 -0,96  
Cumhuriyet 2.131 2.163 30,00  
Tam 2.121 2.174 30,98  
Yarım 1.025 1.052 14,98  
Çeyrek 514 526 7,49  
Gümüş.Ons 17,11 17,14 -0,03  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,02  
B. Petrol 52,49 52,49 0,63  
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