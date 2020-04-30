***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH42029 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 83.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.04.2020Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,65Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,13Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH42029Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,98195Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.04.2020Kayıt Tarihi 29.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 63 gün vadeli, TRFSKFH42029 ISIN kodlu, 25.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841508BIST