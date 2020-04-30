***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 81.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.07.2020Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH72018Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.727.300İhraç Fiyatı 0,97839Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.07.2020Kayıt Tarihi 13.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.727.300Ek Açıklamalar75 gün vadeli 24.727.300 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841705BIST