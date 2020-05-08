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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.05.2020 15:59
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 81.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH72026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,97853
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.07.2020
Kayıt Tarihi 23.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000

Ek Açıklamalar
77 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843672


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 29,04 122.607 % 10,00  
YONGA 19,03 108.909 % 10,00  
CMBTN 48,90 6.004.282 % 9,99  
KUTPO 15,97 6.099.853 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.595.615 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8175 8,8617 % 0,51  
Frank 7,3098 7,3539 % 0,35  
Riyal 1,8940 1,9035 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 2,77  
Altın Gr. 394 394 1,09  
Cumhuriyet 2.518 2.575 6,10  
Tam 2.592 2.642 6,30  
Yarım 1.265 1.292 3,10  
Çeyrek 631 646 1,50  
Gümüş.Ons 15,54 15,56 0,21  
Gümüş Gr. 3,56 3,56 0,04  
B. Petrol 30,30 30,30 0,84  
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