***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH52028 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 83.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.05.2020Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH52028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000İhraç Fiyatı 0,97474Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.05.2020Kayıt Tarihi 28.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 86 gün vadeli, TRFSKFH52028 ISIN kodlu, 24.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847671BIST