***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH62019 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 83.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2020Vade (Gün Sayısı) 128Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,86Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH62019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.000.000İhraç Fiyatı 0,96449Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.02.2020Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 34.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 128 gün vadeli, TRFSKFH62019 ISIN kodlu, 34.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850529BIST