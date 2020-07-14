***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 71.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.10.2020Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,27Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHE2015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,97565Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.10.2020Kayıt Tarihi 13.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Ek Açıklamalar92 gün vadeli 25.000.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859798BIST