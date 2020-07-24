***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH72026 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 81.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.07.2020Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,84Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH72026Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,97853Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.07.2020Kayıt Tarihi 23.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 77 gün vadeli, TRFSKFH72026 ISIN kodlu, 25.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861677BIST