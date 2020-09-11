***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 78.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.11.2020Vade (Gün Sayısı) 68Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHK2017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.363.300İhraç Fiyatı 0,97493Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.11.2020Kayıt Tarihi 17.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.363.300Ek Açıklamalar68 gün vadeli 28.363.300-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874662BIST