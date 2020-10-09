***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 78.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.12.2020Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15.25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16.24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHA2019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000İhraç Fiyatı 0,97435Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.12.2020Kayıt Tarihi 10.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.000.000Ek Açıklamalar63 gün vadeli 22.000.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880479BIST