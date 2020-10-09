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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.10.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 78.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15.25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16.24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFHA2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000
İhraç Fiyatı 0,97435
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.12.2020
Kayıt Tarihi 10.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.000.000

Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 22.000.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880479


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DYOBY 14,52 262.379.295 % 10,00  
BEYAZ 12,43 24.012.450 % 10,00  
IDEAS 11,66 9.969.421 % 10,00  
ATSYH 4,40 1.250.440 % 10,00  
UFUK 14,74 267.871 % 10,00  
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17:51 Alış Satış %  
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Euro 9,2873 9,2990 % -0,55  
Sterlin 10,1863 10,2373 % -0,51  
Frank 8,5863 8,6380 % -0,42  
Riyal 2,0902 2,1006 % -0,95  
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17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 34,18  
Altın Gr. 489 489 5,60  
Cumhuriyet 3.234 3.285 51,00  
Tam 3.220 3.300 45,01  
Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
Gümüş.Ons 24,73 24,77 0,91  
Gümüş Gr. 6,27 6,27 0,19  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,29  
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