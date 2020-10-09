***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFHE2031 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 71.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.10.2020Vade (Gün Sayısı) 72Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,36Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHE2031Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,98075Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.10.2020Kayıt Tarihi 08.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.10.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar72 gün vadeli 20.000.000-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880480BIST