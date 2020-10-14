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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.10.2020 17:51
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 78.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFHA2027
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000
İhraç Fiyatı 0,97396
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.12.2020
Kayıt Tarihi 16.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000

Ek Açıklamalar
64 gün vadeli 14.000.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881658


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 12,43 1.144.443 % 10,00  
TRCAS 5,28 128.467.118 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 531.400 % 10,00  
KERVN 2,42 6.135.760 % 10,00  
DNISI 13,76 66.463.820 % 9,99  
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17:50 Alış Satış %  
Dolar 7,8991 7,9039 % -0,19  
Euro 9,2937 9,2995 % -0,07  
Sterlin 10,2883 10,3399 % 0,74  
Frank 8,6394 8,6914 % 0,21  
Riyal 2,1014 2,1120 % -0,16  
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17:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 16,85  
Altın Gr. 485 485 3,77  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,38 24,41 0,25  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,07  
B. Petrol 43,07 43,07 0,63  
Seans Raporu 17:50
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