***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 78.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.01.2021Vade (Gün Sayısı) 71Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15.85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16.89Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH12113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.661.300İhraç Fiyatı 0,97009Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.01.2021Kayıt Tarihi 05.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 6.661.300Ek Açıklamalar71 gün vadeli 6.661.300-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884349BIST