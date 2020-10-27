***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 79.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.12.2020Vade (Gün Sayısı) 51Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15.75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16.86Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHA2043Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.636.000İhraç Fiyatı 0,97847Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.12.2020Kayıt Tarihi 16.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.636.000Ek Açıklamalar51 gün vadeli 26.636.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884350BIST