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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.11.2020 16:25
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 79.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 52
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16.76
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,01
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFHA2050
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.771.200
İhraç Fiyatı 0,97668
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.12.2020
Kayıt Tarihi 25.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.771.200

Ek Açıklamalar
52 gün vadeli 13.771.200-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886661


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 4,62 26.002.155 % 10,00  
BRKO 1,43 5.473.483 % 10,00  
TKURU 267,50 5.048.997 % 9,99  
KSTUR 174,00 1.263.975 % 9,99  
MERKO 13,02 327.411.714 % 9,97  
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Dolar 8,5586 8,5639 % 1,76  
Euro 10,1617 10,1698 % 2,06  
Sterlin 11,2042 11,2604 % 1,59  
Frank 9,4750 9,5321 % 2,25  
Riyal 2,2758 2,2873 % 1,74  
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16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.955 5,72  
Altın Gr. 537 537 9,54  
Cumhuriyet 3.548 3.602 76,00  
Tam 3.538 3.627 80,92  
Yarım 1.710 1.754 39,14  
Çeyrek 858 877 19,57  
Gümüş.Ons 25,64 25,68 0,29  
Gümüş Gr. 7,05 7,06 0,19  
B. Petrol 39,98 39,98 -0,95  
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