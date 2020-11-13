***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 79.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.12.2020Vade (Gün Sayısı) 45Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,73Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHA2068Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.228.800İhraç Fiyatı 0,97906Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.12.2020Kayıt Tarihi 25.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.228.800Ek Açıklamalar45 gün vadeli 11.228.800-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888426BIST