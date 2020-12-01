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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.12.2020 16:57



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 79.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH32111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.484.900
İhraç Fiyatı 0,1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021
2 09.02.2021 08.02.2021 09.02.2021
3 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
105 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 8.484.900-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890773


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JANTS 244,20 113.528.855 % 10,00  
KONYA 1.066,00 79.368.668 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.037 3.083 89,00  
Tam 3.023 3.099 82,30  
Yarım 1.461 1.499 39,81  
Çeyrek 733 750 19,91  
Gümüş.Ons 23,51 23,54 0,90  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,28  
B. Petrol 47,56 47,56 -0,32  
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