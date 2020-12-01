***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı Düzeltme Bildirimi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Faiz Oranı Türü ve İhraç Fiyatına ilişkin düzeltmebildirimi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 79.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.03.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH32111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.484.900İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.01.2021 04.01.2021 05.01.20212 09.02.2021 08.02.2021 09.02.20213 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar105 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 8.484.900-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890818BIST