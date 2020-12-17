***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFHA2027 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 78.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.12.2020Vade (Gün Sayısı) 64Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHA2027Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000İhraç Fiyatı 0,97396Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.12.2020Kayıt Tarihi 16.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar64 gün vadeli 14.000.000 -TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893658BIST