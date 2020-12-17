***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.12.2020 16:14
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFHA2035 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 78.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 51
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15.75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16.86
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFHA2035
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.975.400
İhraç Fiyatı 0,97847
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.12.2020
Kayıt Tarihi 16.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 6.975.400
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
51 gün vadeli 6.975.400-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893659
BIST