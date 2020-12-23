***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.12.2020 16:34
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 76.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 83
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH32137
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen
17:501.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,71
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:507,6379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0214
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:509,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:50460,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,98
|Açılış
|: 460,95
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,06
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ALCAR
|374,10
|325.276.050
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|118.258.899
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.539.955
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.270.997
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.001.200
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.684.199.222
|% 9,72
|
|GARAN
|10,00
|1.476.811.808
|% -0,40
|
|PETKM
|5,06
|1.299.811.905
|% 3,69
|
|TSKB
|1,90
|1.143.302.485
|% 2,70
|
|KARTN
|2.290,00
|860.949.339
|% -5,97
|
|SKBNK
|1,58
|1.684.199.222
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.143.302.485
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,19
|661.417.311
|% 1,39
|
|PETKM
|5,06
|1.299.811.905
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,05
|549.845.376
|% 0,00
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6357
|7,6395
|% -0,26
|
|Euro
|9,3302
|9,3433
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,2997
|10,3514
|% 0,98
|
|Frank
|8,5705
|8,6221
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0286
|2,0388
|% -0,30
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|15,54
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,11
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|0,39
|
Seans Raporu
17:48
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17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
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17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
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17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
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17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem