Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.12.2020 14:51



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFHA2068 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 79.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 45
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,73
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFHA2068
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.228.800
İhraç Fiyatı 0,97906
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.12.2020
Kayıt Tarihi 25.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.228.800
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
45 gün vadeli 11.228.800-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895132


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.439
Değişim :  0,93% |  13,26
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.426  
En Yüksek
1.443 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTKAR 306,90 627.560.998 % 10,00  
TKURU 229,90 2.324.059 % 10,00  
GUBRF 70,40 2.915.089.120 % 10,00  
DAGHL 13,86 2.448.447 % 10,00  
JANTS 317,90 236.728.829 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4107 7,4223 % -2,16  
Euro 9,0565 9,0691 % -1,87  
Sterlin 9,9496 9,9995 % -2,91  
Frank 8,3126 8,3627 % -1,99  
Riyal 1,9708 1,9807 % -2,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.882 2,14  
Altın Gr. 448 448 -10,63  
Cumhuriyet 2.987 3.032 -38,00  
Tam 2.974 3.049 -44,54  
Yarım 1.438 1.475 -21,54  
Çeyrek 721 738 -10,77  
Gümüş.Ons 26,44 26,48 0,66  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,01  
B. Petrol 51,24 51,24 -0,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru