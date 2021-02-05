***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH22112 ISIN kodlu bononun itfa işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 79.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.02.2021Vade (Gün Sayısı) 66Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19.00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.54Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH22112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.515.100İhraç Fiyatı 0,96678Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.02.2021Kayıt Tarihi 04.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar66 gün vadeli 14.515.100-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907840BIST