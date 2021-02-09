***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.02.2021 16:14
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFH32111 ISIN kodlu bononun 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 79.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH32111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.484.900
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 1,9314 20,14 22,08 163.877,34 Evet
2 09.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 2,0416 21,29 23,46 173.227,71 Evet
3 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce ihraç edilen 105 gün vadeli kupon ödemeli TRFSKFH32111 ISIN kodlu bononun 2. kupon ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908614
BIST