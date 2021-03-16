***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH32137 ISIN kodlu bononun itfa işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 76.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.03.2021Vade (Gün Sayısı) 83Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,48Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH32137Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.342.700İhraç Fiyatı 0,95494Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.03.2021Kayıt Tarihi 15.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 44.342.700Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar83 gün vadeli 44.342.700-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918457BIST