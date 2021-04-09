***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH42110 ISIN kodlu bononun itfa işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 76.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.04.2021Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,45Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH42110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.352.500İhraç Fiyatı 0,95287Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.04.2021Kayıt Tarihi 08.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.352.500Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar87 gün vadeli 31.352.500-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926172BIST