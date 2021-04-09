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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.04.2021 15:43



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 71.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 161
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH92123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.737.000
İhraç Fiyatı 0,91063
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.09.2021
Kayıt Tarihi 16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 7.737.000

Ek Açıklamalar
161 gün vadeli 7.737.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926175


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TUREX 14,52 330.780 % 10,00  
ORMA 30,84 1.971.478 % 9,99  
NTGAZ 16,53 44.048.962 % 9,98  
MTRKS 40,98 620.683 % 9,98  
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Altın Ons 1.741 1.742 -14,41  
Altın Gr. 457 457 -2,02  
Cumhuriyet 3.021 3.067 -23,00  
Tam 3.009 3.087 -20,57  
Yarım 1.454 1.493 -9,94  
Çeyrek 729 747 -4,97  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 -0,22  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,04  
B. Petrol 62,90 62,90 -0,30  
Seans Raporu 17:07
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