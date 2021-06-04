***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH62118 ISIN kodlu bononun itfa işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 71.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.06.2021Vade (Gün Sayısı) 80Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH62118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 15.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.823.900İhraç Fiyatı 0,957Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.06.2021Kayıt Tarihi 03.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.823.900Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar80 gün vadeli 14.823.900-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940180BIST