***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH62126 ISIN kodlu bononun itfa işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 71.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.06.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH62126Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.508.500İhraç Fiyatı 0,95202Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.06.2021Kayıt Tarihi 22.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 9.508.500Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar84 gün vadeli 9.508.500-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943752BIST