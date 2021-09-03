***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 93.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.12.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHA2118Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.203.900Kupon Sayısı 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.203.900Ek Açıklamalar98 gün vadeli 16.203.900-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961694BIST