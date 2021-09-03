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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.09.2021 14:49



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 93.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFHA2118
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.203.900
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.203.900

Ek Açıklamalar
98 gün vadeli 16.203.900-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961694


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Altın Gr. 487 487 5,82  
Cumhuriyet 3.219 3.268 23,00  
Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,76  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,20  
B. Petrol 72,78 72,78 -0,25  
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