***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH92115 ISIN kodlu bononun itfa işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 71.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.09.2021Vade (Gün Sayısı) 176Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,14Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH92115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.042.700İhraç Fiyatı 0,90449Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.09.2021Kayıt Tarihi 16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.042.700Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar176 gün vadeli 15.042.700-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964281BIST