***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.10.2021 17:10
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFHE2114 ISIN kodlu bononun itfa işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 93.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFHE2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.940.900
İhraç Fiyatı 0,94912
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.10.2021
Kayıt Tarihi 07.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.940.900
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
91 gün vadeli 30.940.900-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968891
BIST