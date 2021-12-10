***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFHA2118 ISIN kodlu bononun itfa işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 93.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.12.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHA2118Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.203.900Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.12.2021Kayıt Tarihi 09.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.203.900Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar98 gün vadeli 16.203.900-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982714BIST