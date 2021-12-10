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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.12.2021 16:59
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 76.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH32210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.556.000
İhraç Fiyatı 0,95863
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.03.2022
Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 4.556.000

Ek Açıklamalar
84 gün vadeli 4.556.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982715


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 5,39 76.595.257 % 10,00  
EUHOL 2,31 22.919.074 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
RNPOL 15,91 15.148.802 % 9,95  
EDATA 16,53 88.814.697 % 9,91  
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17:12 Alış Satış %  
Dolar 13,8790 13,8840 % 0,70  
Euro 15,6553 15,6837 % 0,56  
Sterlin 18,2829 18,3746 % 0,59  
Frank 14,9612 15,0513 % 0,62  
Riyal 3,6869 3,7054 % 0,61  
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17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 10,98  
Altın Gr. 796 796 8,81  
Cumhuriyet 5.277 5.357 63,00  
Tam 5.247 5.380 58,75  
Yarım 2.536 2.603 28,42  
Çeyrek 1.272 1.301 14,21  
Gümüş.Ons 22,16 22,18 0,21  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,13  
B. Petrol 75,38 75,38 0,96  
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