***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 74.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.04.2022Vade (Gün Sayısı) 111Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH42219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 22.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.721.600İhraç Fiyatı 0,93863Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.04.2022Kayıt Tarihi 12.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.721.600Ek Açıklamalar111 gün vadeli 20.721.600-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985800BIST