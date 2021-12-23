***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.12.2021 15:08
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 74.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 111
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH42219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.721.600
İhraç Fiyatı 0,93863
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.04.2022
Kayıt Tarihi 12.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.721.600
Ek Açıklamalar
111 gün vadeli 20.721.600-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985800
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