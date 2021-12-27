Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.12.2021 16:55
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFHA2142 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 76.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 73
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,43
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFHA2142
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.594.000
İhraç Fiyatı 0,96191
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.12.2021
Kayıt Tarihi 24.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.594.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
73 gün vadeli 15.594.000-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986404


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:431.904
Değişim :  0,65% |  12,29
Açılış :  1.899  
Önceki Kapanış :  1.891  
En Yüksek
1.943 En Düşük
1.873
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 17,38 10.426.183 % 10,00  
ADEL 29,64 13.187.529 % 9,94  
BRSAN 27,68 54.469.719 % 9,93  
AYEN 7,71 46.558.993 % 9,83  
ECZYT 55,00 141.910.932 % 9,78  
daha fazla
16:41 Alış Satış %  
Dolar 11,2989 11,3378 % 3,15  
Euro 12,7834 12,8337 % 3,17  
Sterlin 15,2524 15,3289 % 3,77  
Frank 12,3540 12,4285 % 3,73  
Riyal 3,0253 3,0405 % 3,67  
daha fazla
16:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 3,15  
Altın Gr. 661 662 23,17  
Cumhuriyet 4.433 4.500 -22,00  
Tam 4.417 4.533 -19,67  
Yarım 2.135 2.193 -9,52  
Çeyrek 1.071 1.096 -4,75  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 -0,11  
Gümüş Gr. 8,33 8,35 0,22  
B. Petrol 75,94 75,94 0,15  
Seans Raporu 16:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru