***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFHA2142 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 76.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.12.2021Vade (Gün Sayısı) 73Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFHA2142Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.594.000İhraç Fiyatı 0,96191Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.12.2021Kayıt Tarihi 24.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.594.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar73 gün vadeli 15.594.000-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986404BIST