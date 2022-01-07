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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.01.2022 16:12
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFH12212 ISIN kodlu bononun itfa işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 76.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH12212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.980.700
İhraç Fiyatı 0,95194
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.01.2022
Kayıt Tarihi 06.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.980.700
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
91 gün vadeli 15.980.700-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989932


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UZERB 51,20 1.937.459 % 9,97  
LIDFA 4,76 30.617.504 % 9,93  
BRMEN 2,12 670.749 % 9,84  
SODSN 33,46 525.889 % 9,49  
ORCAY 31,80 9.689.111 % 9,13  
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Sterlin 18,7223 18,8162 % 0,58  
Frank 14,9698 15,0600 % 0,39  
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Altın Ons 1.790 1.790 2,15  
Altın Gr. 797 797 3,73  
Cumhuriyet 5.298 5.378 42,00  
Tam 5.271 5.409 42,16  
Yarım 2.548 2.616 20,40  
Çeyrek 1.278 1.308 10,19  
Gümüş.Ons 22,14 22,18 -0,03  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,01  
B. Petrol 82,65 82,65 0,66  
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