***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 74.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.06.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH62217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000İhraç Fiyatı 0,95025Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.06.2022Kayıt Tarihi 02.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.500.000Ek Açıklamalar91 gün vadeli 12.500.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007332BIST