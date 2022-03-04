***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.03.2022 16:34
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 74.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH62217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000
İhraç Fiyatı 0,95025
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.06.2022
Kayıt Tarihi 02.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.500.000
Ek Açıklamalar
91 gün vadeli 12.500.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosu satışımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007332
BIST