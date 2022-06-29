***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.06.2022 11:25
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFH62258 ISIN Kodlu bononun itfa işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 188.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 43
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22.50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24.87
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFH62258
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 16.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 17.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.265.000
İhraç Fiyatı 0,97418
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.06.2022
Kayıt Tarihi 28.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.265.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
43 gün vadeli 10.265.000-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039946
BIST