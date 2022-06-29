***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFH62258 ISIN Kodlu bononun itfa işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 188.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.06.2022Vade (Gün Sayısı) 43Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22.50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24.87Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFH62258Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 16.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 16.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 17.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.265.000İhraç Fiyatı 0,97418Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.06.2022Kayıt Tarihi 28.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.265.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar43 gün vadeli 10.265.000-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039946BIST